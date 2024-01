Zona do euro provavelmente entrou em recessão no ano passado, indica PMI

Os dados apontam para uma contração no PIB da zona do euro no último trimestre, disse o economista-chefe do Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia. A economia do bloco contraiu 0,1% no terceiro trimestre, segundo dados oficiais, de modo que um segundo trimestre de contração atenderia à definição técnica de recessão.

"Em meio a uma queda implacável no setor industrial da zona do euro, o PMI do HCOB mostrou pouca melhora em relação a novembro. Isso mostra um quadro sombrio para a zona do euro e significaria que a zona do euro entrou em recessão no terceiro trimestre", disse de la Rubia.

A zona do euro, composta por 20 países, passará por uma recessão de inverno curta e superficial, segundo uma pesquisa da Reuters realizada no início de dezembro.

Um declínio contínuo no volume de novos pedidos diminuiu moderadamente no mês passado, mas permaneceu abaixo de 50, como aconteceu durante todo o ano de 2023. O subíndice subiu de 41,5 para 42,0.

Uma grande parte da atividade de dezembro foi gerada pela conclusão de pedidos antigos, mostrou o índice de pedidos em atraso, sugerindo que os fabricantes não esperam uma recuperação iminente.

(Por Jonathan Cable)