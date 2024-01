Ações da China fecham estáveis, Hong Kong amplia perdas com temores de recuperação lenta

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China oscilaram em torno da estabilidade e as ações de Hong Kong ampliaram as quedas nesta quarta-feira, acompanhando um movimento mais amplo de vendas nos mercados asiáticos, com investidores cautelosos devido à incerteza sobre a recuperação econômica.

As ações asiáticas em geral caíram em meio à redução do otimismo em relação a cortes precoces e agressivos nas taxas de juros dos EUA antes da divulgação da ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve e dos dados de emprego.