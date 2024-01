Acordo para Sequoia incorporar MOVE3 prevê R$50 mi mais ações

(Reuters) - A Sequoia Logística e Transporte divulgou nesta quarta-feira mais detalhes envolvendo acordo assinado no final do ano passado com acionistas do Grupo MOVE3 para uma fusão das empresas, que prevê a incorporação da MOVE3 pela Sequoia.

Conforme o novo fato relevante sobre a potencial operação, os acionistas da MOVE3 receberão uma parcela em caixa correspondente a 50 milhões de reais e uma parcela de 726.830.161 novas ações de emissão da Sequoia.

O número de papéis a serem emitidas foi estabelecido com base no valor unitário médio por ação da Sequoia tendo em vista o fechamento dos últimos 30 pregões na B3 anteriores à data de assinatura do memorando de entendimento vinculante.