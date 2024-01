Ata do Fed cita riscos de inflação "reduzidos" e preocupação com política monetária "excessivamente restritiva"

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Fed pareceram cada vez mais convencidas, em sua reunião do mês passado, de que a inflação estava ficando sob controle, com a diminuição de "riscos altistas" e a crescente preocupação com os danos que uma política monetária "excessivamente restritiva" poderia causar à economia dos Estados Unidos, de acordo com a ata da reunião de política monetária do banco central norte-americano de 12 e 13 de dezembro, divulgada nesta quarta-feira.

Como resultado, "quase todos os participantes indicaram que... uma faixa de meta mais baixa para a taxa básica de juros seria apropriada até o final de 2024", disse a ata do Federal Reserva, com "vários participantes" destacando o aumento da incerteza sobre por quanto tempo a rigorosa política monetária precisaria ser mantida, dado o progresso alcançado na redução da inflação.