Petróleo sobe 3% por preocupações com oferta e paralisação de campo na Líbia

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram mais de 3% nesta quarta-feira, depois que a paralisação do principal campo de petróleo da Líbia aumentou os receios de que as tensões no Oriente Médio pudessem reduzir o fornecimento global de petróleo.

Os futuros do petróleo Brent subiram 2,36 dólares, ou 3,11%, para 78,25 dólares, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram 2,32 dólares, ou 3,30%, para 72,70 dólares.