Venda de veículos elétricos no Brasil bate recorde em 2023, diz ABVE

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As vendas de veículos elétricos leves no Brasil atingiram um patamar recorde de quase 94 mil unidades em 2023, informou nesta quarta-feira a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Os emplacamentos do ano passado somaram 93.927, de acordo com a associação, um aumento de 91% em relação às vendas de 2022 (49.245). Apenas em dezembro, as vendas de carros elétricos alcançaram 16.279 unidades, crescimento de 191% em comparação com dezembro de 2022 (5.587).

Segundo a ABVE, os números de 2023 indicam uma transformação no mercado de veículos eletrificados no Brasil, impulsionada pelos veículos plug-in (com recarga externa das baterias). Esses veículos representaram 56% das vendas de veículos elétricos leves em 2023, totalizando 52.359 unidades e superando os híbridos convencionais, conforme destacado pela ABVE.