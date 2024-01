Atividade de serviços do Brasil desacelera em dezembro, mostra PMI

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - A atividade do setor de serviços do Brasil desacelerou no final do ano passado, embora tenha permanecido em território de expansão, enquanto a inflação do setor registrou o patamar mais alto em sete meses, mostrou uma pesquisa privada nesta quinta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) da S&P Global para o setor de serviços brasileiro recuou a 50,5 em dezembro, de 51,2 em novembro, marcando o patamar mais fraco da atual sequência de três meses de expansão. A marca de 50 pontos separa contração de avanço da atividade.