Atividade empresarial da zona do euro encolhe novamente em dezembro e aponta para recessão, segundo PMI

Por Indradip Ghosh

BENGALURU (Reuters) - A contração na atividade empresarial da zona do euro continuou no final de 2023 devido a uma retração persistente no setor de serviços, mostrou uma pesquisa nesta quinta-feira, indicando que a economia do bloco estava em recessão.

O Índice Gerentes de Compras (PMI) Composto de da HCOB, compilado pela S&P Global e visto como um bom indicador da saúde econômica geral, foi revisado para cima em dezembro e repetiu os 47,6 de novembro, depois de uma leitura preliminar de 47,0, mas permaneceu abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo sétimo mês.