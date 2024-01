Criação de vagas no setor privado dos EUA aumenta em dezembro, mostra ADP

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes da divulgação, na sexta-feira, do relatório de emprego mais abrangente do Departamento do Trabalho para dezembro.

O relatório da ADP tem sido um indicador ruim para prever a criação de vagas no setor privado no relatório de emprego.

O mercado de trabalho está desacelerando de forma constante após o aumento de 525 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022.

O governo informou na quarta-feira que as vagas de emprego caíram para uma mínima de quase três anos em novembro. Havia 1,40 vaga para cada pessoa desempregada.

(Reportagem de Lucia Mutikani)