Dólar ronda estabilidade com expectativa por relatório de emprego dos EUA

Na B3, às 10:36 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,06%, a 4,9355 reais.

A ata do Fed, divulgada na quarta-feira, mostrou que as autoridades monetárias estão cada vez mais convencidas de que a inflação está ficando sob controle, com a diminuição de "riscos altistas" de inflação, em meio a crescente preocupação com os danos que uma política monetária "excessivamente restritiva" possam causar à economia dos Estados Unidos.

Por outro lado, o documento não esclareceu quando os cortes nos juros podem começar, e as autoridades observaram "um grau excepcionalmente elevado de incerteza" sobre as perspectivas, com a possibilidade de novos aumentos nos custos de empréstimos.

"Os dirigentes ratificaram a tendência de juros perto do pico, que seria o atual patamar por um período prolongado, e com isso o dólar deu uma leve estressada, mas logo já retornou e hoje a gente está vendo arrefecimento frente às outras moedas", disse Márcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX.

"A expectativa do mercado depois da ata de ontem será referente ao 'payroll' que será divulgado amanhã; isso com certeza vai dar uma mexida forte no mercado de câmbio", disse ele.

Os dados de criação de vagas de trabalho fora do setor agrícola de dezembro, agendados para sexta-feira, devem mostrar a abertura de 170 mil postos, segundo expectativa em pesquisa da Reuters.