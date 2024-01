Ibovespa recua abaixo de 132 mil pontos; Petrobras sobe

DESTAQUES

- GPA ON caía 4,97%, a 4,40 reais, em dia de ajustes, após dois pregões seguidos de alta, sendo que apenas na véspera fechou com um salto de 10,5%. No radar, está assembleia geral extraordinária do varejista de alimentos no próximo dia 11 para decidir sobre aumento do limite de capital visando uma potencial oferta de ações, bem como mudança no conselho de administração.

- VALE ON cedia 0,73%, a 76,09 reais, em dia de desempenho misto dos futuros do minério de ferro na Ásia, com o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange, na China, encerrando em alta, mas o vencimento de referência em Cingapura recuando. CSN MINERAÇÃO ON, que figurou entre os melhores desempenhos do Ibovespa em 2023, perdia %3,75.

- PETROBRAS PN avançava 0,41%, a 39,12 reais, apoiada no sinal positivo dos preços do petróleo no exterior. Analistas do UBS BB também afirmaram que estão entre aqueles com visão otimista sobre os dividendos da Petrobras, embora tenham ponderado sobre uma situação quase binária para a tese de investimento no curto prazo relacionada à distribuição de proventos da companhia.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,81%, a 32,88 reais, enquanto BRADESCO PN operava estável, a 16,75 reais, tendo de pano de fundo dados de crédito compilados pelo Banco Central que, de acordo com analistas, mostraram desaceleração e menor inadimplência.