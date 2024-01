Incêndio em galpão de algodão da SLC na Bahia atinge 5 mil fardos

As estimativas iniciais da SLC relativas aos possíveis danos causados pelo incêndio apontam aproximadamente 5 mil fardos de algodão, correspondente à 5% do total produzido pela fazenda e 0,4% do total produzido pela empresa no ano safra 2022/23.

O galpão foi parcialmente danificado e precisará ser restaurado.

A companhia ressaltou que possui seguro patrimonial com coberturas do estoque e da infraestrutura.

A SLC também afirmou que a unidade de beneficiamento de algodão não foi diretamente atingida pelo fogo, contudo a beneficiadora entrará em manutenção preventiva antecipadamente e voltará a operar em julho de 2024.

Em razão da paralisação temporária, a SLC disse que aproximadamente 19% do algodão da fazenda que ainda precisa ser beneficiado, cerca de 21.000 fardos, serão enviados para beneficiamento na Fazenda Paysandú, também em Correntina.

"Todas as medidas para solucionar o incidente foram tomadas pela SLC Agrícola, que segue investigando as causas do incêndio", afirmou em nota à imprensa.