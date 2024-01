Minério de ferro amplia ganhos em Dalian com esperança de estímulos e reabastecimento

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian subiram pela quarta sessão consecutiva nesta quinta-feira, sustentados por esperanças persistentes de mais estímulos e necessidades de reabastecimento das siderúrgicas na China, principal mercado consumidor do minério, embora a redução das margens do aço tenha limitado os ganhos.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou o dia com alta de 0,3%, a 1.016 iuanes (142,09 dólares) a tonelada.

O banco central da China concedeu 350 bilhões de iuanes em empréstimos a bancos de apólices por meio de programa de crédito suplementar (PSL) em dezembro, alimentando as expectativas de maior apoio ao setor imobiliário do país, que enfrenta dificuldades.