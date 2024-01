Presidente de BC do Japão mantém esperança de aumento de salários

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do banco central do Japão expressou nesta quinta-feira esperanças de que a inflação e o crescimento dos salários sejam sustentados este ano, apesar do recente terremoto registrado no país tenha levado alguns analistas a reduzirem apostas numa mudança de curto prazo nas taxas de juros ultrabaixas.

"No ano passado, houve um certo afastamento" do prolongado período de baixo crescimento e baixa inflação do Japão, disse o presidente do Banco do Japão (BOJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, acrescentando que ele espera que mais progressos sejam feitos para aumentos equilibrados nos salários e na inflação.