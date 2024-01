UBS BB tem visão otimista sobre dividendo da Petrobras, mas cita cenário quase binário

O 'bear case' (visão baixista), de acordo com os analistas, é um em que a Petrobras distribua dividendos apenas com base em sua política de 45% do fluxo de caixa livre (FCF), o que implica rendimento de dividendo de 13,1% para 2024 -- e de 3,2% para o quarto trimestre de 2023.

Carvalho e equipe citam que o orçamento do governo para 2024 inclui 41,4 bilhões de reais em expectativas de dividendos das empresas públicas, acrescentando que existem duas maneiras de ver quanto está implícito da Petrobras.

Uma delas, escreveram, é assumindo que a contribuição da empresa representa níveis semelhantes aos dos últimos anos, de cerca de 80%, levando em conta também as participações do BNDES na Petrobras. "Isso dá nosso cenário base de yield de cerca 17% em 2024 e de 6,3% no quarto trimestre de 2023."

Outra forma, segundo os analistas, é ver quanto resta para a parcela da Petrobras com base nas expectativas de quanto os bancos públicos irão contribuir.

Eles avaliam que se a empresa anunciar um yield de 6% com os lucros do quatro trimestre seria uma surpresa muito positiva versus o consenso, mas implicaria que os yields dos três primeiros trimestres de 2024 seriam de aproximadamente 2% a 3% ao trimestre.

Tal cenário, ponderam, levanta preocupações sobre uma potencial liquidação após o prazo em que acionistas são elegíveis para receber os dividendos.