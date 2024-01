Acionistas aprovam saída de Zamp do Novo Mercado sem OPA; ação desaba

SÃO PAULO (Reuters) - A Zamp, operadora de redes de fast food como Burger King no Brasil, anunciou na noite de quarta-feira que assembleia geral extraordinária aprovou a saída da companhia do segmento Novo Mercado da B3 sem realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA), conforme pedido do Mubadala feito em novembro.

A companhia anunciou ainda que o presidente do conselho de administração, Marcos Grodetzky, apresentou pedido de renúncia.

A Zamp anunciou no final de novembro que recebeu pedido do Mubadala Capital para convocação de assembleia geral extraordinária para a saída da companhia do Novo Mercado da B3 e consequente migração para o segmento básico de listagem da bolsa brasileira. Na época o Mubadala Capital, por meio da MC Brasil, detinha 30,4% do capital da Zamp.