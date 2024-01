Economia da Alemanha contraiu 0,3% em 2023, diz escritório de estatísticas

O consumo das famílias em 2023 caiu 0,8%, em dado ajustado pela inflação, em relação ao ano anterior, e os gastos do governo recuaram 1,7%s.

O ritmo moderado de crescimento da economia global e a demanda doméstica fraca em 2023 também impactaram o comércio exterior, que diminuiu apesar da queda dos preços, com as importações sofrendo uma contração de 3,0% e as exportações caindo 1,8% no ano. Isso gerou um saldo positivo de exportações e importações, o que sustentou o PIB.

No último trimestre do ano passado, a economia alemã encolheu 0,3% em comparação com o trimestre anterior.

A maior economia da zona do euro estagnou no terceiro trimestre em comparação com os três meses anteriores, após a revisão do escritório de estatísticas.

Com a estagnação no terceiro trimestre, a economia alemã evitou uma recessão, que é comumente definida como dois trimestres sucessivos de contração.

(Reportagem de Miranda Murray e Maria Martinez)