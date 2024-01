BNDES reduz juros para incentivar descarbonização da frota naval brasileira

Ele acrescentou que, a partir de 2030, haverá multa entre 50 a 500 dólares por tonelada para embarcações sem combustível sustentável.

"Os países que não se atualizarem perderão competitividade internacional. Temos de sair na frente, nos antecipar: o Brasil tem etanol e biocombustível para ser líder na renovação da frota marítima."

Outra novidade foi a possibilidade de inclusão de projetos relacionados a recursos hídricos em uma das linhas do Fundo Clima, o que "promete proporcionar mecanismos mais amplos para a estruturação de projetos ligados à economia azul, com a menor taxa do Fundo, de 1% ao ano".

O BNDES também reforçou que seu programa voltado à inovação, que oferece crédito com a taxa TR, de cerca de 2%, está aberto para dar suporte às indústrias relacionadas à economia azul.

O banco de fomento, em outra frente de estímulo, ressaltou a disposição de linhas específicas com prazos de financiamento que podem chegar a até 34 anos para apoiar os cerca de 45 bilhões de reais previstos em investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no setor, e potenciais operações mercado de capitais, por meio da emissão de debêntures.

Os anúncios foram feitos durante lançamento da iniciativa BNDES Azul para apresentar a nova frente estratégica da instituição, que envolve investimento em pesquisas na costa brasileira, o fortalecimento da indústria naval e o incentivo à descarbonização da frota marítima.