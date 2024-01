Estoques de petróleo dos EUA caem e de gasolina aumentam em meio a inverno rigoroso, diz AIE

O recuo foi impulsionado por uma queda acentuada nas importações de petróleo dos EUA de 1,2 milhão de barris por dia (bpd), à medida que o tempo fechava nas refinarias e mantinha os motoristas fora das estradas.

As tempestades de inverno também causaram uma queda de 1 milhão de barris por dia na produção de petróleo, para 12,3 milhões de barris por dia, a maior queda desde setembro de 2021, estimou a AIE. Os dados de produção de janeiro serão divulgados em seu relatório mensal no final de março.

A produção de petróleo na Dakota do Norte, o terceiro maior Estado produtor de petróleo, foi reduzida pela metade na semana passada, caindo até 700 mil bpd, devido ao frio extremo e aos desafios operacionais, de acordo com informações oficiais do Estado.

Como o clima frio causou cortes de energia e mau funcionamento das plantas, o refino de petróleo das refinarias caiu em 1,4 milhão de bpd para 15,3 milhões de bpd e as taxas de utilização caíram 7,1 pontos percentuais para 85,5% da capacidade total, suas maiores quedas desde dezembro de 2022 durante a tempestade de inverno Elliot.

Os estoques de gasolina aumentaram em 4,9 milhões de barris, para 253 milhões de barris, o maior nível desde fevereiro de 2021, disse a AIE, em comparação com as previsões para um aumento de 2,3 milhões de barris.

Estoques de derivados, que incluem diesel e óleo para aquecimento, caiu 1,4 milhão de barris na semana, para 133,3 milhões de barris, contra expectativas para um aumento de 300 mil barris, mostraram os dados da AIE.