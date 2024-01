EXCLUSIVO-Tesla planeja fabricar novo veículo elétrico em meados de 2025, dizem fontes

Por Hyunjoo Jin e Joseph White

SAN FRANCISCO/DETROIT (Reuters) - A Tesla disse a fornecedores que deseja iniciar a produção de um novo veículo elétrico para o mercado de massa com o codinome “Redwood” em meados de 2025, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto, com duas delas descrevendo o modelo como um crossover compacto.

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, há muito tempo despertou o apetite dos fãs e investidores por veículos elétricos acessíveis e robotáxis autônomos que deverão ser fabricados em plataformas de carros elétricos mais baratos e de próxima geração.