General Motors vai investir R$7 bi no Brasil até 2028

"Esses investimentos vêm em boa hora, com a retomada do crescimento econômico brasileiro com programas como o Novo PAC e a Nova Política Industrial. Reindustrialização, geração de emprego e compromisso com o desenvolvimento sustentável", escreveu Lula na rede social X.

Presente no evento desta quarta-feira, o vice-presidente da GM América do Sul, Fabio Rua, afirmou que o último ciclo de quatro anos da companhia no Brasil totalizou 10 bilhões de reais investidos, mas ponderou que o anúncio desta quarta-feira representa "a primeira fase do novo ciclo", com montante que poderá crescer a depender do mercado e da evolução de programas do governo.

O investimento foi anunciado poucos meses depois que fábricas da GM no Estado de São Paulo entraram em greve em outubro em protesto contra 1.245 demissões realizadas pela empresa e que foram revertidas após decisão judicial.

Questionado, Rua afirmou que as demissões tinham sido feitas em "conjuntura específica" no ano passado, mas que a visão de longo prazo da GM no Brasil "é de crescimento, de continuar empregando".

O plano de investimento também foi anunciado após a publicação no final de dezembro das linhas gerais do programa Mover, que segundo o governo federal busca incentivar a produção no país de veículos menos poluentes, incluindo elétricos e híbridos.

Ruas disse que a GM "ainda tem dúvidas" sobre o real impacto que o Mover trará para a indústria automotiva do país, mas afirmou que há pontos positivos sobre os termos que tratam de incentivo a pesquisa e desenvolvimento.