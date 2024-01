TCU libera governo a renovar contratos de distribuição de energia após prazo da EDP ES expirar

A decisão da corte libera o governo a editar um decreto com as diretrizes, avançando com um processo bastante aguardado pelo setor elétrico e que está atrasado desde 2022.

O tema ganhou impulso no ano passado quando o Ministério de Minas e Energia propôs regras que foram bem avaliadas pelo mercado, mas travou no fim do ano, quando a análise que seria feita pelo TCU foi adiada a pedido da Casa Civil.

Pela lei, a EDP Espírito Santo, primeira das 20 empresas a ter concessão vencendo, deveria ter recebido manifestação do governo sobre sua intenção de prorrogar o contrato até 17 de janeiro deste ano, 18 meses antes do término da concessão.

Em nota enviada à Reuters, o CEO da portuguesa EDP no Brasil, João Marques da Cruz, disse que a companhia confia nas autoridades brasileiras e no processo que foi conduzido pelo Ministério de Minas e Energia através de consulta pública.

"Do nosso lado cumprimos rigorosamente todos os processos e obrigações contratuais, e permanecemos à disposição do regulador e do MME caso sejam necessárias mais informações", afirmou.

O executivo disse ainda que a companhia segue trabalhando nas distribuidoras do Espírito Santo e São Paulo "no pressuposto de que este processo será finalizado tão logo possível e de que haverá a renovação não onerosa das concessões".