GPA conclui venda de totalidade de fatia no Éxito e levanta US$156 mi

SÃO PAULO (Reuters) - O GPA anunciou na noite de terça-feira que recebeu 156,4 milhões de dólares com a venda da totalidade de sua participação remanescente no grupo de varejo colombiano Éxito, segundo fato relevante ao mercado.

"A conclusão da venda do Éxito marca o estágio mais relevante do plano de venda de ativos não core com o objetivo de não apenas reduzir a alavancagem financeira da companhia, mas também melhorar a eficiência na alocação de capital", afirmou o GPA.

Desde o segundo trimestre do ano passado o GPA recebeu 1,5 bilhão de reais com venda de ativos considerados não essenciais.