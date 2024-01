IBM projeta crescimento na receita anual acima das expectativas com impulso de IA

Sob a liderança do presidente-executivo Arvind Krishna, a empresa com mais de 111 anos tem se reposicionado para focar em software e consultoria, com foco renovado em IA, capitalizando uma iniciativa mais ampla para sua integração da tecnologia em diversos setores.

Seu portfólio de negócios de IA generativa quase dobrou sequencialmente no quarto trimestre, disse o CEO.

Cerca de um terço disso veio de software, e o restante de consultoria, informou o diretor financeiro James Kavanaugh à Reuters, acrescentando que a empresa fechou acordos relacionados à IA com novos clientes, incluindo a alemã SAP SE.

A IBM espera que a receita cresça em torno de 4% a 6% em 2024, contra expectativas de Wall Street de crescimento de cerca de 3%, segundo dados da LSEG.

O segmento de infraestrutura da companhia registrou receita de 4,6 bilhões de dólares no quarto trimestre, ante estimativas do Visible Alpha de 4,29 bilhões de dólares, impulsionado por aprimoramentos como a incorporação de IA nos chips, disse o CFO.

