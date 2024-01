Ibovespa busca nova alta com apoio da Vale

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,95%, a 70,55 reais, em mais um dia de recuperação, conforme os futuros do minério de ferro subiram na Ásia nesta quarta-feira auxiliados pela melhora no sentimento de risco em meio a esforços das autoridades da China, principal mercado consumidor do minério, em reforçar a confiança do mercado.

- PETROBRAS PN avançava 0,31%, a 38,29 reais, tendo de pano de fundo a alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado com elevação de 0,36%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 1,51%, a 33,04 reais, e BRADESCO PN subia 0,72%, a 15,49 reais.

- GPA ON valorizava-se 5,21%, a 4,44 reais, após divulgar que recebeu 156,4 milhões de dólares com a venda da participação remanescente no colombiano Éxito, em mais um passo do plano de venda de ativos não core para reduzir a alavancagem financeira e melhorar a eficiência na alocação de capital da companhia.

- IRB(RE) ON caía 2,56%, a 40,77 reais, em pregão de ajustes, após fechar com um salto de 10,6% na véspera na esteira da divulgação de lucro em novembro. Na segunda-feira, a ação tinha tocado uma mínima intradia desde agosto de 2023, a 37,51 reais.