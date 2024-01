MPF investiga venda no Mercado Livre de mercúrio usado por garimpeiros ilegais

Os garimpeiros na Amazônia utilizam mercúrio líquido para aglutinar as partículas de ouro e separá-las de outros minérios e da sujeira em escavações na floresta tropical.

O mercúrio polui rios e envenena peixes, alimento básico para as comunidades indígenas na Amazônia, onde estudos mostram mulheres e crianças com níveis perigosamente altos de mercúrio no sangue.

Impedir a venda de mercúrio, juntamente com o fornecimento de combustível e o financiamento, faz parte da repressão do governo federal ao garimpo ilegal de ouro na Amazônia, que aumentou nos últimos anos.

"A plataforma de vendas do Mercado Livre tem sido utilizada indiscriminadamente para o comércio de mercúrio líquido, sem qualquer controle sobre a procedência do material e as partes envolvidas nas transações", afirmou recomendação da Procuradoria da República no Amazonas.

O Mercado Livre disse estar à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos sobre seu trabalho de combate à venda de produtos proibidos.

"Assim que identificados, tais anúncios são excluídos e o vendedor notificado, podendo ser banido da plataforma", disse o Mercado Livre em comunicado.