Retração da atividade empresarial na zona do euro diminui em janeiro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A retração da atividade empresarial da zona do euro perdeu força este mês, mas uma melhora nas perspectivas do setor industrial foi parcialmente compensada por um declínio mais acentuado em serviços, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira.

O PMI Composto preliminar da HCOB, compilado pela S&P Global, subiu para 47,9 neste mês, de 47,6 em dezembro, um pouco abaixo das expectativas de 48,0 em uma pesquisa da Reuters, mas marcando seu oitavo mês abaixo do nível de 50 que separa crescimento de contração.

"O início do ano traz notícias positivas para a zona do euro, já que o setor industrial passa por um abrandamento generalizado da trajetória descendente observada no ano passado", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.