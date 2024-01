S&P 500 atinge outro recorde com salto de Netflix e fabricantes de chips

O índice de tecnologia Nasdaq atingiu seu nível mais alto desde janeiro de 2022 e agora está menos de 4% abaixo de seu recorde de fechamento de novembro de 2021.

A Netflix saltou 10,7%, atingindo o maior nível em dois anos, depois que o forte crescimento de assinantes consolidou a confiança dos investidores de que a empresa venceu a guerra do streaming com sua repressão ao compartilhamento de senhas e uma forte lista de conteúdo.

O índice de serviços de comunicação do S&P 500, que inclui a Netflix, subiu 1,2% e também atingiu o maior patamar em dois anos.

Alphabet e Meta, parte do chamado grupo de papéis de forte peso chamado de "Magnificent Seven" que impulsionou grande parte da recuperação de 2023 no S&P 500, avançaram mais de 1% cada.

O S&P 500 teve variação positiva de 0,08%, para 4.868,55 pontos. O Dow Jones caiu 0,26%, para 37.806,39 pontos. O Nasdaq ganhou 0,36%, para 15.481,92 pontos.

O índice de semicondutores Philadelphia SE subiu 1,54%, atingindo um nível recorde, depois que resultados otimistas da fabricante de equipamentos de fabricação de chips ASML Holding apontaram para uma recuperação na demanda global de chips.