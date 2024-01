Tesla alerta para crescimento mais lento de volume em 2024 após queda na margem; ações recuam 5%

As ações da empresa caíam 5% nas negociações pós-mercado.

A empresa reportou uma margem bruta de 17,6% nos três meses encerrados em dezembro, em comparação com 23,8% um ano antes, e estimativa média dos analistas de 18,3%, segundo dados do LSEG. No terceiro trimestre, a margem bruta foi de 17,9%.

As entregas recordes no período também pressionaram as margens, uma vez que os cortes de preços e os custos associados ao aumento da produção do novo Cybertruck compensaram custos mais baixos de matérias-primas para baterias.

A Tesla diminuiu seus preços ao longo do ano passado, como o do Model Y, seu veículo mais popular, cujo preço foi reduzido em até 26,5% nos EUA.

A empresa conseguiu atingir sua meta de entregas de 1,8 milhão de carros para 2023, mesmo com Elon Musk, o presidente-executivo da Tesla, alertando sobre o impacto na demanda devido às altas taxas de juros. No entanto, a Tesla perdeu o seu lugar como maior fabricante de veículos elétricos em vendas para a chinesa BYD no quarto trimestre.

A receita da Tesla aumentou 3% no quarto trimestre, para 25,17 bilhões de dólares, marcando seu ritmo de crescimento mais lento em mais de três anos. Analistas esperavam, em média, 25,62 bilhões de dólares em receita, de acordo com dados da LSEG.