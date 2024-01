BCE mantém taxas de juros inalteradas e sem qualquer indício de cortes

"Continuamos a esperar que as taxas de inflação básica e do núcleo do IHPC caiam para 2% já antes de meados deste ano, um ano ou mais antes do que as previsões do BCE", disseram os economistas do Deutsche Bank.

Uma inflação mais baixa significaria o aumento das taxas de juros reais, o que efetivamente tornaria a política mais restritiva em um ambiente de recessão.

"Isso aumentaria o risco de uma recessão total e um choque genuíno no mercado de trabalho", acrescentou o Deutsche Bank.

Alguns acham que a insistência do BCE de que são necessárias ainda mais evidências de desinflação para que ele aja aumenta a chance de um erro de política.

"Tendo negligenciado o impacto negativo do aperto monetário sobre o crescimento até agora, o BCE continua tendendo a cortar muito pouco e muito tarde", disse Davide Oneglia, do TS Lombard.

"O BCE tem menos motivos para se preocupar com a inflação e menos desculpas para manter a política monetária restritiva do que as autoridades pensam, mas hábitos de aperto excessivo são difíceis de serem perdidos."