Blackstone tem alta de 4% em lucro distribuível com vendas de ativos

Por Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - A Blackstone Inc. reportou nesta quinta-feira um aumento de 4% em seus lucros distribuíveis do quarto trimestre, à medida que a maior empresa de private equity do mundo vendeu mais de seus ativos no setor imobiliário, em crédito e em hedge funds.

Os lucros distribuíveis, que representam o dinheiro usado para pagar dividendos aos acionistas, subiram para quase 1,4 bilhão de dólares nos três meses encerrados em 31 de dezembro, acima dos 1,3 bilhão de dólares do ano anterior.