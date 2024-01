Futuro do minério de ferro avança em Dalian com estímulo da China

“O mercado de minério de ferro também foi dominado pelo otimismo após o corte na taxa de compulsório da China”, disse a ANZ Research em nota.

"Os futuros subiram mais de 2% na esperança de que isso impulsionaria a atividade no setor de construção do país. Isto ocorre num momento em que os dados de estoques sugerem que a procura continua fraca."

Separadamente, o Fortescue Metals Group da Austrália disse nesta quinta-feira que trabalhará com as autoridades chinesas para resolver um problema que atrasou o desembaraço aduaneiro de algumas cargas de minério de ferro em um porto no norte do país.

O contrato de referência do minério de ferro na Bolsa de Cingapura, para fevereiro, caía 0,07%, para 135,10 dólares a tonelada, às 04h47 (horário de Brasília).

(Reportagem de Neha Arora)