Petrobras mantém Ibovespa acima de 128 mil pontos apesar de queda da Vale

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançou 3,70%, a 39,28 reais, buscando suporte na alta dos preços do petróleo no exterior, com o Brent encerrando o dia com elevação de 2,99%.

- VALE ON caiu 2,20%, a 68,36 reais, após decisão da Justiça Federal condenando a companhia e as mineradoras Samarco e BHP ao pagamento de indenização de 47,6 bilhões de reais pelo rompimento de uma barragem em Mariana (MG). Os papéis também têm sido afetados por ruídos envolvendo planos do governo de emplacar o ex-ministro Guido Mantega na mineradora permanecem no radar. Desde o começo do ano, a ação subiu em apenas três pregões, acumulando uma perda de 11,45%, equivalente a 40,1 bilhões de reais em valor de mercado.

- GOL PN caiu 3,16%, a 6,44 reais, fechando na mínima do dia, após anunciar que estava entrando com pedido de recuperação judicial nos EUA para fortalecer sua posição financeira, mas acrescentando que todos os voos estão operando conforme programado e todas as passagens e reservas permanecem em vigor. A empresa também informou que inicia o processo legal nos EUA, conhecido como "Chapter 11", com um compromisso de financiamento de 950 milhões de dólares de determinados bondholders. Pela manhã, o papel chegou a subir a 6,97 reais. No setor, AZUL PN valorizou-se 6,03%, a 14,07 reais, terminando o dia perto da máxima da sessão, de 14,08 reais.

- MAGAZINE LUIZA ON subiu 7,81%, a 2,07 reais, encontrando respaldo no alívio na curva de DI, que apoiou outros papéis sensíveis a juros. O índice de consumo fechou em alta de 0,58%, enquanto o do setor imobiliário avançou 1,75%. Entre os papéis de construtoras presentes no Ibovespa, CYRELA ON foi o destaque positivo e encerrou com acréscimo de 3,67%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,22%, a 32,33 reais, enquanto BRADESCO PN subiu 0,26%, a 15,36 reais.