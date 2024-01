Microsoft demite 1.900 funcionários da Activision Blizzard e Xbox, diz site

O presidente da Blizzard, Mike Ybarra, e o diretor de design, Allen Adham, também estão deixando a empresa, enquanto um jogo de sobrevivência previamente anunciado pela Blizzard está sendo cancelado, conforme relatado.

A notícia chega meses após a Microsoft fechar seu acordo de 69 bilhões de dólares com a Activision, reforçando sua presença no mercado de videogames com títulos populares, como "Call of Duty", para competir melhor com a líder do setor Sony.

Várias outras grandes empresas, como Alphabet, Amazon.com e eBay também desligaram milhares de funcionários nas últimas semanas para reduzir custos e aumentar a rentabilidade.

No geral, mais de 21 mil trabalhadores foram demitidos ​​em janeiro em 76 empresas de tecnologia, de acordo com o site de rastreamento Layoffs.fyi.

(Reportagem de Aditya Soni em Bengaluru)