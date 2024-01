Petróleo sobe 3% com força da economia dos EUA e tensões no Mar Vermelho

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram cerca de 3% nesta quinta-feira, fixando-se no seu nível mais alto desde dezembro, depois de os dados econômicos dos EUA terem mostrado um crescimento mais rápido do que o esperado no último trimestre e à medida que as tensões no Mar Vermelho continuavam a perturbar o comércio global.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 2,39 dólares, ou 2,99%, a 82,43 dólares o barril. O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos ganhou 2,27 dólares, ou 3,02%, a 77,36 dólares.