Wall St abre em alta após dados fortes do PIB; Tesla recua

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira, após dados que mostraram um forte desempenho econômico no quarto trimestre aumentaram as esperanças de um pouso suave da economia norte-americana, enquanto o aviso da Tesla sobre uma queda acentuada no crescimento este ano levou suas ações ao menor nível em oito meses.

A economia dos Estados Unidos cresceu mais rápido do que o esperado, 3,3% no trimestre, devido aos fortes gastos dos consumidores, desafiando previsões negativas de uma recessão em 2023, depois que o Federal Reserve aumentou agressivamente a taxa básica de juros, de acordo com um relatório do Departamento de Comércio dos EUA.

"O PIB mais forte do que o esperado de certa forma aumenta a chance de um pouso suave", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.