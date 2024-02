Governo assina nesta 5ª-feira primeiro contrato do Minha Casa, Minha Vida para faixa 1

Outros projetos, para o Mato Grosso do Sul, também serão assinados nesta quinta, em um passo inicial das 187,5 mil novas unidades que o governo federal pretende contratar esse ano.

Essas novas contratações serão todas dedicadas a faixa 1 e a faixa 1,5, de famílias com renda até 2.640 reais. Do total, 3,5 mil serão para famílias que perderam seus imóveis por calamidade pública nos Estados do Acre, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.