Modelo de IA do BCE mostra inflação caindo mais rápido que o esperado

FRANKFURT (Reuters) - O modelo de inteligência artificial (IA) do Banco Central Europeu (BCE) mostra que a inflação na zona do euro pode cair mais rapidamente do que o esperado pela própria instituição, mas com muita incerteza, disse o economista-chefe do banco, Philip Lane, nesta quinta-feira.

Foi a primeira vez que o BCE falou sobre as previsões geradas por seu recém-criado modelo de aprendizado de máquina, que utiliza cerca de 60 variáveis para captar mudanças que os algoritmos tradicionais não conseguem detectar.

Uma apresentação que acompanhou a palestra de Lane mostrou que as previsões de IA do BCE colocam a inflação até junho muito abaixo do previsto pelas projeções macroeconômicas oficiais do banco central -- e mais perto de sua meta de 2% -- embora dentro de uma faixa muito ampla de resultados possíveis.