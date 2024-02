BV tem lucro líquido de R$302 mi no 4º tri, com recorde em crédito para veículo

A inadimplência total do banco ficou em 5,2%, de 5,5% em setembro. No varejo, o índice passou a 6,4%. No atacado, o percentual ficou em 0,4%. Com tal movimento, o custo de crédito somou para 978 milhões de reais, queda de 15% no trimestre.

"O pior da crise de inadimplência da pessoa física ficou para trás", afirmou Ferreira, que vê os índices convergindo para médias históricas durante o ano. "Esse número, se chegar na casa de 4,5%...estaria dentro da média histórica, que é o que a gente imagina que acontecerá ao longo de 2024."

No caso do atacado, Ferreira afirmou que o BV ainda está cauteloso, citando que os juros ainda estão em dois dígitos, o que pressiona a despesa financeira das companhias, e que o país nesse momento registra recorde histórico de pedidos de recuperação judicial.

"Se na pessoa física a gente tem convicção que o pico de inadimplência já ficou para trás em 2023, na pessoa jurídica a gente ainda tem um pouco de cautela dado estarmos no meio desse ciclo de desinflação e afrouxamento monetário", acrescentou.

As receitas totais do banco BV subiram 8,3% no quarto trimestre ante mesmo período de 2022, a 2,8 bilhões de reais, com as receitas de serviços avançando 20,7% e a margem financeira com mercado aumentando 35,3%.