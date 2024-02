Georgieva, do FMI, se diz "muito confiante" em aterrissagem suave da economia global e prevê cortes de juros

Ela disse que uma guerra prolongada entre Israel e o Hamas teria impacto nas economias globais. "O que eu mais temo é a longa duração do conflito porque (se) ele continuar, o risco de repercussões aumenta", disse a chefe do FMI.

“Neste momento vemos um risco de repercussão no Canal de Suez”, disse ela, referindo-se aos recentes ataques a navios no Mar Vermelho. “Mas se houver outras consequências não intencionais em termos do rumo dos combates, então eles podem se tornar muito mais problemáticos para o mundo como um todo.”

(Reportagem de Marc Jones)