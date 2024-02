Empresa de moradia estudantil ULiving negocia aporte de R$450 mi

O presidente-executivo da ULiving, Ewerton Camarano, afirmou que os recursos serão usados entre 2025 e 2028, já que um aporte anterior, também de 450 milhões de reais e realizado em 2019 pela VBI e Grosvenor, está terminando, com sua última parcela de 70 milhões programada para ser utilizada este ano.

O objetivo é usar os recursos da nova captação para expansão do número de unidades da ULiving, com planos de aquisição de espaços adicionais em São Paulo, Rio de Janeiro e avanço da companhia em Estados do Nordeste.

"Nós temos terrenos em vista, vários, não vão ser todos comprados, mas temos terrenos à vista em Belo Horizonte, Recife, Campinas e Rio de Janeiro", afirmou Wainer. "Também estamos olhando prédios para comprar e fazer 'retrofit'", acrescentou, referindo-se ao processo de renovação e modernização de prédios.

A ULiving conta atualmente com sete unidades de alojamento estudantil nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com uma oitava prevista para ser inaugurada no bairro paulistano de Higienópolis no segundo semestre, e uma nova torre planejada para Porto Alegre.

A companhia faturou 30 milhões de reais em 2023, e prevê faturamento de 42 milhões em 2024 com os novos empreendimentos em São Paulo e Porto Alegre. Até o final do período de investimentos, em 2028, a empresa espera mais do que triplicar sua receita bruta anual, para entre 130 milhões e 150 milhões de reais, de acordo com Wainer.

A empresa não divulgou lucro anual, mas disse que suas unidades geralmente se tornam lucrativas já no primeiro ano de operação. "Mas o potencial pleno só se realiza a partir do terceiro ano do imóvel", destacou Wainer, que é quando os empreendimentos atingem uma ocupação próxima de 90 a 95%.