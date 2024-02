Ibovespa fecha em alta com aval dos EUA e suporte de Petrobras

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançou 3,20%, a 42,30 reais, apoiada pela melhora dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou em alta de 1,5%. Analistas do Bradesco BBI também reforçaram nessa semana a classificação "outperform" para os papéis da estatal, elevando o preço-alvo de 38 para 48 reais. No setor, PETRORECONCAVO ON subiu 3,82%, PRIO ON valorizou-se 4,75% e 3R PETROLEUM ON ganhou 2,19%.

- USIMINAS PNA fechou em alta de 5,56%, a 9,88 reais, acompanhada de perto pela CSN ON, que avançou 3,13%, enquanto GERDAU PN encerrou o pregão com declínio de 0,19%.

- VALE ON caiu 0,32%, a 65,51 reais, ainda sem a referência do mercado chinês, fechado por feriado. Investidores repercutiram anúncio da BHP de que registrará outra baixa contábil de 3,2 bilhões de dólares relacionada ao rompimento da barragem da Samarco, joint venture da empresa com a Vale. Na visão de analistas do Itaú BBA, é provável que a Vale também anuncie provisões adicionais. Eles estimam um montante entre 3,5 bilhões e 3,6 bilhões de dólares.

- SABESP ON subiu 2,15%, a 80,69 reais, chegando a 83,7 reais na máxima até o momento, recorde intradia. O governo do Estado de São Paulo divulgou nesta quinta-feira o início do processo de consulta pública aos documentos para a privatização da companhia, incluindo minuta do contrato de concessão a ser assinado pela companhia com municípios. A consulta pública aos documentos, que incluem plano regional de saneamento, vai até 15 de março.

- LWSA ON recuou 3,30%, a 5,28 reais, no segundo pregão seguido de queda, após avançar 10% no acumulado das últimas quatro sessões da semana passada.