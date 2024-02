Japão entra em recessão e Alemanha se torna 3ª maior economia do mundo

"O que é particularmente notável é a lentidão no consumo e nos gastos de capital, que são os principais pilares da demanda doméstica", disse Yoshiki Shinke, economista executivo sênior do Dai-ichi Life Research Institute.

"A economia continuará sem impulso por enquanto, sem os principais impulsionadores do crescimento."

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão caiu 0,4% em uma taxa anualizada no período de outubro a dezembro, após queda de 3,3% no trimestre anterior, segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira, contrariando as previsões do mercado de um aumento de 1,4%.

Dois trimestres consecutivos de contração são normalmente considerados como a definição de uma recessão técnica.

Embora muitos analistas ainda esperem que o Banco do Japão elimine gradualmente seu estímulo monetário este ano, os dados fracos podem lançar dúvidas sobre a previsão de que o aumento dos salários sustentará o consumo e manterá a inflação de forma duradoura em torno de sua meta de 2%.

"Duas quedas consecutivas no PIB e três quedas consecutivas na demanda doméstica são más notícias, mesmo que as revisões possam alterar os números finais na margem", disse Stephan Angrick, economista sênior da Moody's Analytics.