Lula anuncia aporte brasileiro para UNRWA e defende Estado palestino soberano

"O governo brasileiro fará novo aporte de recursos para a UNRWA. Exortamos todos os países a manter e reforçar suas contribuições", disse o presidente, sem mencionar valores.

Lula chamou de "desumanidade e covardia" a suspensão de aportes dos países ricos à agência, anunciada depois que Israel acusou a agência de acobertar funcionários que atuariam para o Hamas.

"No momento em que o povo palestino mais precisa de apoio, os países ricos decidem cortar a ajuda humanitária à Agência da ONU para os Refugiados da Palestina (UNRWA). As recentes denúncias contra funcionários da agência precisam ser devidamente investigadas, mas não podem paralisá-la", disse Lula.

"Refugiados palestinos na Jordânia, na Síria e no Líbano também ficarão desamparados. É preciso pôr fim a essa desumanidade e covardia. Basta de punição coletiva", acrescentou.

Israel acusa 13 funcionários da UNRWA de terem participado dos ataques do Hamas a Israel em outubro, e apresentou um dossiê acusando 190 funcionários da agência de ligações com o grupo militante. As acusações levaram os 10 principais doadores -- como os Estados Unidos, o principal doador -- a suspenderem recursos para agência.

A falta de dinheiro pode suspender toda a operação da UNRWA no final deste mês, segundo seus dirigentes.