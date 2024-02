Renesas comprará empresa de software Altium por US$ 5,9 bi

Por Sam Nussey

TÓQUIO (Reuters) - A japonesa Renesas Electronics disse nesta quinta-feira que comprará a empresa de design eletrônico Altium por 5,9 bilhões de dólares em dinheiro, à medida que a fabricante de chips automotivos busca oferecer o design de dispositivos digitais aos clientes.

A aquisição coloca a Renesas na vanguarda de acordos e investimentos no setor de chips do Japão, com o governo se esforçando para melhorar a competitividade e aumentar a resistência da cadeia de suprimentos contra choques geopolíticos.