S&P 500 e Dow sobem com dados de vendas no varejo

As apostas em um corte de pelo menos 25 pontos-base na taxa de juros em maio subiram para 40,6%, enquanto as chances para junho ficaram em 82%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

"Após vários meses de fortes números de vendas no varejo, os resultados de janeiro ficaram bem abaixo das expectativas. Os investidores esperavam um crescimento modesto no núcleo das vendas no varejo, mas, em vez disso, viram um declínio mês a mês", disse Bret Kenwell, analista de investimentos dos EUA na eToro.

"Isso complica as coisas para os investidores que buscam clareza em relação ao primeiro corte de juros do Fed."

Por outro lado, um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego ficaram em 212.000 na semana encerrada em 10 de fevereiro, contra expectativa de 220.000.

Os dados vêm depois de um relatório de inflação mais forte do que o esperado, que aumentou a incerteza sobre o momento dos cortes de juros pelo Fed este ano. Entretanto, os investidores ficaram aliviados quando autoridades disseram que as pressões de preços ainda estavam se moderando, embora a trajetória para a meta de 2% possa ser acidentado.

Declarações do diretor Fed Christopher Waller, e do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, que serão divulgados durante o dia, serão acompanhados para balizar as perspectivas de afruxamento da política monetária.