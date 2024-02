Taxas futuras de juros caem após dados dos EUA pesarem sobre rendimentos de títulos dos EUA

Pela manhã, o Departamento do Comércio informou que as vendas no varejo dos EUA caíram 0,8% em janeiro, um resultado pior que a queda de 0,1% esperada pelos economistas. Os dados de dezembro foram revisados para baixo, mostrando aumento de 0,4% das vendas, e não de 0,6% como informado antes.

Já a produção industrial norte-americana caiu 0,1% em janeiro ante dezembro, resultado também pior que a alta de 0,3% esperada pelos economistas.

Os números negativos do varejo e da indústria acabaram deixando em segundo plano os dados favoráveis dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego, que caíram 8 mil, para 212 mil, na semana encerrada em 10 de fevereiro, considerando os ajustes sazonais.

Na prática, a percepção dos dados do dia foi mais negativa do que positiva, o que colocou os yields dos Treasuries em baixa. A leitura era de que, com a economia desacelerando, o Fed pode ter espaço para cortar juros em maio -- e não necessariamente apenas em junho, como vem sendo precificado.

“Isso (queda das vendas do varejo e da produção industrial) faz contraponto àquela informação de inflação mais alta que a gente havia visto no CPI”, pontuou o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, em referência à divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA, na terça-feira, que revelou uma inflação acima do esperado.

“Hoje a (taxa do) Treasury de dez anos volta aos 4,20%, depois dessas indicações de que a economia norte-americana desacelerou em janeiro, com esses dois dados (varejo e indústria). Isso obviamente aliviou toda a curva de juros, e aliviou no Brasil também”, acrescentou Gala, em comentário enviado a clientes.