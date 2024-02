Wall Street avança após desempenho do varejo nos EUA alimentar esperanças de cortes nos juros

Por Carolina Mandl e Johann M Cherian e Ankika Biswas

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira, com a divulgação de dados mostrando que as vendas no varejo norte-americano caíram mais do que o esperado em janeiro alimentando esperanças de que o Federal Reserve começará em breve a cortar a taxa de juros nos próximos meses.

Um relatório do Departamento de Comércio dos EUA mostrou que as vendas no varejo recuaram 0,8% em janeiro, pressionadas pelas quedas nas concessionárias de automóveis e nos postos de gasolina.