Fed deve esperar para cortar juros em meio às pressões inflacionárias

(Reuters) - Os formuladores de política monetária do Federal Reserve obtiveram nesta sexta-feira uma nova validação para sua abordagem de esperar para ver em relação aos cortes na taxa de juros este ano, depois que um relatório do governo dos Estados Unidos mostrou que os preços no atacado subiram muito mais do que o esperado no mês passado.

O aumento mensal de 0,5% no núcleo do índice de preços ao produtor de janeiro provavelmente alimentará uma leitura mais alta em janeiro para a medida preferencial do Fed para a inflação, que será divulgada no final deste mês, disseram economistas, e manterá o Fed em espera por mais tempo.

Analistas do Citi calcularam que o núcleo do índice PCE voltará a acelerar para 2,4% em uma base de seis meses, em comparação com os 1,9% anteriores, e consideraram esse desdobramento "preocupante".