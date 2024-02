MEC diz que mais de 100 mil estudantes podem ser beneficiados por "Fies Social" em 2024

As ações de empresas de educação listadas na B3 tinham forte alta nesta sexta-feira, impulsionadas pela medida. Cogna, maior do setor, mostrava valorização de 4,6% às 11h18, enquanto Yduqs avançava cerca de 3%.

Na visão de analistas do Citi, embora a remoção potencial do copagamento dos estudantes deva ser positiva para impulsionar a ocupação atual do programa, detalhes limitados sobre o tamanho potencial e a contribuição para dívidas incobráveis das empresas dificultam a compreensão de seu impacto potencial neste momento.

"Além disso, o financiamento estará sujeito a condições orçamentais, o que também pode sinalizar austeridade... para os próximos três anos -- em linha com os anos recentes", afirmaram Leandro Bastos e Renan Prata em relatório enviado a clientes do banco nesta sexta-feira.

Os analistas acrescentaram que o limite de renda mais baixo de meio salário mínimo versus três salários mínimos para o Fies atualmente pode sugerir um maior foco na população carente, o que pode limitar seu alcance.

Conforme o texto publicado no DOU, a medida prevê a reserva, em cada processo seletivo de no mínimo 50% das vagas para os estudantes inscritos no Cadastro Único que atendam aos critérios estabelecidos.

No caso do não preenchimento das vagas segundo essas regras, as vagas remanescentes deverão ser destinadas, primeiramente, a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas ou a pessoas com deficiência e, posteriormente, à ampla concorrência.